Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Fahrraddieb spuckt Polizisten an

Duisburg (ots)

Ein Mitarbeiter der DVG hat Mittwochnacht (24. Juli, 1:25 Uhr) am Harry-Epstein-Platz über die Videoüberwachung drei Jugendliche beim Fahrraddiebstahl beobachtet. Das Trio (17, 17, 19) hatte sich an einem Bügelschloss zu schaffen gemacht, den Kindersitz eines weiteren Fahrrads abgenommen und flüchtete mit der Beute in Richtung Innenstadt. Die alarmierten Polizisten konnten die Diebe ausmachen. Die Beute hatten sie allerdings nicht mehr dabei. Einer von ihnen wurde aggressiv, spuckte die Beamten an und trat in ihre Richtung. Er wehrte sich vehement, so dass die Polizisten Pfefferspray einsetzten. Auf dem Weg ins Gewahrsam beleidigte er die Uniformierten. Ein Arzt entnahm dem 17-Jährigen eine Blutprobe. Aufgrund des Alkoholisierungsgrades war er nicht gewahrsamsfähig und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Das gestohlene Rad und den Sitz fanden die Polizisten später im Umfeld der Haltestelle. Den Sitz brachten die Beamten zurück und das Fahrrad nahmen sie zur Eigentumssicherung mit zur Wache. Alle drei müssen sich jetzt mit einer Anzeige wegen des Diebstahls auseinandersetzen. Bei dem 17-Jährigen, der die Polizisten angriff, kommt eine Anzeige wegen des Widerstands und der Beleidigung dazu. (jg)

