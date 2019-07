Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Zwei Verletzte bei Unfall - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Aus ungeklärter Ursache ist am Dienstag (23. Juli, 16:50 Uhr) ein Suzuki-Fahrer in den Gegenverkehr der Kaiserswerther Straße geraten. Er prallte mit einem entgegenkommenden Ford zusammen, der dann wiederum mit einem geparkten VW kollidierte. Die Ford-Fahrerin (84) und der 42-jährige Suzuki-Fahrer verletzten sich. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsmittel ausgelaufen waren, streute die Feuerwehr die Unfallstelle ab. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 280-0. (jg)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801041

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell