POL-KN: Mitteilungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrer

Tödlich verletzt wurde ein 70-jähriger Fahrradfahrer am Sonntag gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Colsmanstraße. Der Mann fuhr in Richtung Jettenhausen, kam aus bislang unbekannter Ursache nach links vom Radweg ab und stürzte auf die Fahrbahn. Mit seinem Kopf prallte der 70-Jährige gegen das rechte Vorderrad des Pkw eines vorbeifahrenden 90-jährigen Mannes. Der Radfahrer hatte keinen Fahrradhelm getragen und wurde mit schweren Kopfverletzungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen.

Friedrichshafen

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es in der Zeit von Freitag, 15.00 Uhr, bis Samstag, 10.00 Uhr, in der Moltkestraße zu einem Sachschaden von rund 2.000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten BMW geprallt und anschließend weiter gefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, entgegen.

Eriskirch

Fahren unter Drogen

Anzeigen einer Drogenbeeinflussung stellten Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen am Freitagabend gegen 22.00 Uhr bei einem 20-jährigen Autofahrer während einer Kontrolle in der Lindauer Straße fest. Nach einem positiven Drogenvortest veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe, untersagten die Weiterfahrt und informierten die Fahrerlaubnisbehörde.

Kressbronn

Vorfahrt missachtet

Keine Verletzten, aber Sachschaden von über 25.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 15.15 Uhr an der Einmündung L 334/K 7705, Höhe Reutte, ereignete. Eine 65-jährige Daimler-Benz-Fahrerin hatte nach links auf die Landesstraße einbiegen wollen und hierbei einen vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Ford-Lenker übersehen. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Tettnang

Alkoholisierter Autofahrer

Anzeichen von Alkoholeinwirkung zeigte ein 40-jähriger Autofahrer, der am Sonntag gegen 15.00 Uhr von einer Streife des Polizeireviers Friedrichshafen in der Sängerstraße angehalten und überprüft wurde. Nach einem positiven Atemalkoholtest, der 1,6 Promille ergeben hatte, veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

Oberteuringen

Unfallflucht nach Parkrempler

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit von Samstag, 21.00 Uhr bis Sonntag, 13.00 Uhr, auf einem Parkplatz am Sportheim in der Augustin-Bea-Straße begangen hat. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Renault Megane und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Salem - Mimmenhausen

Einbruch in Gartenhütte

Gewaltsam Zutritt hat sich ein unbekannter Täter am Samstag zwischen 14.00 Uhr und 22.30 Uhr in eine Gartenhütte und einen angrenzenden Schuppen südlich der Tüfinger Straße verschafft. Dort entwendete er mehrere Werkzeuge sowie einen Laubbläser und eine Kettensäge im Wert von etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, entgegen.

Salem

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 21-jähriger Audi-Fahrer am Samstag gegen 19.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 7756. Der junge Mann befuhr die Kreisstraße von Lellwangen kommend in Richtung Bächen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er beschädigte einen Leitpfosten, fuhr anschließend die Böschung hinunter, prallte gegen mehrere Jungbäume und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Der Audi blieb auf dem Dach liegen, der 21-Jährige konnte sich jedoch selbständig aus dem Pkw befreien. Das total beschädigte Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von über 30.000 Euro.

