POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) - Bad Wurzach

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen Freitag 19:00 Uhr und Samstag 10:00 Uhr einen Verkehrsunfall im Espenweg. Der Unfallflüchtige beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf an der hinteren linken Stoßstange und setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 600 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488-0, zu melden.

Wangen im Allgäu

Verdacht der Brandstiftung an Pkw - Zeugenaufruf

Ein in Hiltensweiler abgestellter Pkw brannte am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, völlig aus. Der Audi A5 wurde am Mittag durch die Fahrzeugführerin auf einem Gaststättenparkplatz abgestellt. Am Abend bemerkten zwei Mitarbeiter der Gaststätte das brennende Fahrzeug und verständigten die Feuerwehr. Trotz sofortiger Löschversuche mittels eines Feuerlöschers konnte das Übergreifen des Feuers auf den den gesamten Pkw nicht mehr verhindert werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. Auf Grund des Brandverlaufs kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Zeugen des Brandes, inbesondere Personen, welche Foto- und Videoaufnahmen vor Eintreffen der Polizei und Feuerwehr gefertigt haben, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Ravensburg, Tel. 0751 803-0, zu melden.

