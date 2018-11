POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Singen am Hohentwiel

Körperverletzung

Aus vermeintlich nichtigem Grund kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:15 Uhr, im Bereich einer Diskothek in der Otto-Hahn-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Der 18-jährige Geschädigte befand sich am Fahrbahnrand, als er einen vorbeifahrenden Pkw versehentlich für ein Taxi hielt und entsprechend bezüglich einer Mitnahme ansprach. Ein Mitfahrer des Fahrzeugs stieg aus und es kam zu einem Streitgespräch. Obwohl sich der Geschädigte beim Erkennen seines Fehlers mehrfach entschuldigte, schlug ihm der unbekannte Täter mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser zurück fiel und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Im weiteren Verlauf schlug der Täter auf einen weiteren 19-jährigen Geschädigten ein. Hierbei mischten sich auch weitere Personen aus dem Fahrzeug mit ein. Im Anschluss fuhr die Gruppe der Tatverdächtigen mit dem Pkw davon. Gemäß Zeugenaussagen könnte es sich hierbei um einen VW Passat mit Zulassung aus dem Landkreis Biberach gehandelt haben. Die Geschädigten zogen sich durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu. Zeugen oder Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Singen, T. 07731 888-0, zu melden.

Stockach

Täterfestnahme nach versuchtem Diebstahldelikt

Zwei Tatverdächtige eines versuchten Diebstahldelikts zum Nachteil eines Autohauses im Hardtring konnte die Polizei Stockach am Samstagabend vorläufig festnehmen. Der Betreiber des Autohauses wurde gegen 21:45 Uhr auf Unregelmäßigkeiten auf seinem Betriebsgelände aufmerksam. Bei seiner Überprüfung flüchteten unvermittelt zwei männliche Personen zu Fuß vom Gelände. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte zunächst ein 23-jähriger rumänischer Tatverdächtiger festgenommen werden. Bei einer im Laufe der Nacht in Tatortnähe durchgeführten Fahrzeugkontrolle ging den Beamten des Polizeireviers Stoackach, dann der zweite Tatverdächtige ins Netz. Bei der Überprüfung des mit drei Personen besetzten Pkw verdichteten sich die Hinweise, dass die Personen unterwegs waren, um den noch flüchtigen Tatverdächtigen in Tatortnähe abzuholen. Letztlich wurde durch die Personen Kontakt mit dem Flüchtigen aufgenommen, woraufhin dieser sich zur Kontrollstelle begab und der Polizei stellte. Der 44-jährige Rumäne wurde ebenfalls vorläufig festgenommen. Er sowie sein 23-jähriger Komplize müssen sich nun wegen versuchten Diebstahls sowie Hausfriedensbruch verantworten. Was das Täterduo genau im Schilde führte ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Mühlingen

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Vermutlich beim Vorbeifahren verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer am Freitag zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr einen Verkehrsunfall in der Stockacher Straße. Der Unfallverursacher fuhr an einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Ford Transit den linken Außenspiegel ab. Im Anschluss setzte das Fahrzeug seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Herkommer, PHK

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell