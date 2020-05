Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw in 31008 Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bue) Am 01.05.2020 beschädigt gegen 23:40 Uhr ein derzeit unbekannter Täter einen auf einem Privatgrundstück in der Straße Unter der Spielburg in Elze abgestellten Pkw, indem er mindestens zwei Reifen vermutlich mit einem Messer beschädigt. Weiter bewirft er den Pkw und die Eingangstür des dortigen Wohnhauses mit Fäkalien. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeikommissariat Elze bittet nun mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden.

