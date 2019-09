Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfall mit drei Verletzten in Sulingen - Schmierereien am Syker Rathaus - Kind bei Unfall in Weyhe leicht verletzt ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Vorfahrtsmissachtung fordert drei Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen kam es am Montag, 09.09.2019, gegen 21:00 Uhr. Als eine 71-jährige Sulingerin mit ihrem Pkw VW Golf an der Anschlussstelle "Sulingen-Lindern" auf die B 214 in Richtung Nienburg abbiegen wollte, übersah sie aus bislang unbekannten Gründen den Pkw VW Sharan eines 37-jährigen aus Bremerhaven, der die B 214 in Richtung Diepholz befuhr. Infolge der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden beide Fahrzeugführer sowie ein 29-jähriger Beifahrer im Sharan verletzt und zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der geschätzte Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 8000 Euro.

Sulingen - Einbruch in Lindenschule

Unbekannte Täter stiegen nach Einschlagen einer Fensterscheibe und Öffnen des Fensters im Verlauf des letzten Wochenendes in den Bürotrakt der Lindenschule in der Edenstraße ein. Einige Räume wurden betreten und durchwühlt, sowie Schränke und Schubladen aufgebrochen. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 400 Euro beziffert. Hinweise bitte an die Polizei Sulingen, Tel.: 04271/949-0.

Syke - Einbruch

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in Büroräume in der Gesseler Straße ein. Sie zerstörten mit einem Backstein eine Fensterscheibe und entwendeten aus den Büroräumen Bargeld.

Syke - Schmierereien

Unbekannte schmierten mit schwarz / weißer Farbe Türen und Sensoren des Rathauses mit Schriftzügen. Weiter wurden Schlösser mit Klebstoff unbrauchbar gemacht. Die Täter nutzten das letzte Wochenende für ihre Schmierereien.

Syke - Unfall

Bei einem Unfall in der Waldstraße wurden am gestrigen Montag 17.40 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin wollte aus der Okeler Straße auf die Waldstraße einbiegen. Sie übersah den Pkw eines 25-Jährigen und es kam zum Unfall. Durch die Kollision wurden die 28-Jährige und eine 22-jährige Beifahrerin bei dem 25-Jährigen leicht verletzt.

Weyhe - Unfall

Ein 8-jähriger Junge wurde am gestrigen Montag gegen 07.45 Uhr bei einem Unfall an der Hauptstraße Einmündung Mittelweg leicht verletzt. Eine 70-jährige Pkw-Fahrerin wollte aus dem Mittelweg auf die Hauptstraße einbiegen. Sie übersah den 8-Jährigen auf seinem Fahrrad. Der Junge stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell