Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gestürzter Fahrradfahrer

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

29. April 2020 | Kreis Stormarn - 28.04.2020 - Ahrensburg

Ein 68-jähriger Radfahrer wurde am 28.04.2020, gegen 08:54 Uhr, bei einem Alleinunfall lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzte der Radfahrer aus noch ungeklärter Ursache auf einem Parkplatz eines Supermarktes im Kornkamp in Ahrensburg. Der Ahrensburger zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

