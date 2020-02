Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Baum stürzt auf Stromleitung

Olsbrücken (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Baum ist am Dienstagmorgen in der Straße Am Habel auf eine Stromleitung gestürzt. Offensichtlich warf ihn eine Sturmbö um. Die Feuerwehr beseitigte den Baum. Hierzu musste kurzzeitig die Stromleitung abgeschaltet werden. Ein Schaden ist nach aktuellem Stand nicht entstanden. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell