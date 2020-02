Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Häuser mit Farbe besprüht

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Altstadt Farbschmierereien an Häuser gesprüht.

Am Dienstag stellte eine Anwohnerin an der Fassade eines Hauses in der Klosterstraße blaue Graffitis fest. An einem weiteren Anwesen in der Klosterstraße und an einem Tor in der Steinstraße konnten ähnliche Schmierereien festgestellt werden. Der Schaden beträgt mindestens 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Wer hat in den vergangenen Tagen Verdächtige wahrgenommen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

