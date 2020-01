Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Unbefugte Nutzung eines Linienbusses

Bad Segeberg (ots)

Am 27. Januar 2020 wurde durch Unbekannte ein abgestellter Linienbus in Betrieb genommen und auf einer Wiese wieder abgestellt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Bus zwischen 1:00 Uhr und 1:15 Uhr von einem Betriebsgelände im Osterbrooksweg unbefugt geöffnet und weggefahren. Welchen Weg der Bus danach nahm, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Am Vormittag, um 7:45 Uhr, wurde er dann auf der sogenannten "Bürgerwiese" an dem Wanderweg zwischen Kiebitzweg und Achter de Weiden aufgefunden. Der Bus wies großflächige Lack- und Materialschäden an der Beifahrerseite auf. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Polizeibeamte stellten zudem zwei zerstörte Metallgerüste und einen beschädigten Holzpoller in einem Wendehammer der Straße Achter de Weiden fest. Ob dieser Schaden vom Bus stammt, wird nun ermittelt.

Die Polizei Schenefeld bittet Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern oder aber zur Fahrtstrecke des Busses geben können, sich unter der Telefonnummer 040-83000530 zu melden.

