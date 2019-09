Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden: Aktivisten auf dem Schlossplatz

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, 04.09.2019, ab 11.30 Uhr

(ho)Heute Vormittag haben sich mehrere Aktivisten auf dem Schlossplatz im Bereich der Bannmeile und ohne Genehmigung versammelt. Vier Personen bestiegen einen Fahnenmast, eine Straßenlaterne und selbst mitgeführte, etwa 4 Meter hohe Dreibeine. Neun weitere Personen kamen ebenfalls in diesem Bereich zusammen, um dort zu demonstrieren. Da durch die Aktion Gefahren für die Öffentlichkeit und die Aktivisten selbst nicht auszuschließen waren, wurde der Bereich abgesperrt und Sprungkissen der Feuerwehr aufgeblasen. Die Aktivisten wurden von der Polizei mehrfach aufgefordert, den Bereich zu verlassen. Ihnen wurde angeboten, möglicherweise an anderer Stelle weiter zu demonstrieren. Die Personen waren jedoch für die Angebote und Anordnungen der Polizei nicht zugänglich. Als nach der letzten Aufforderung, gegen 13.50 Uhr, immer noch keine Reaktion erfolgte, wurden die Personalien von insgesamt neun der am Boden befindlichen Personen festgestellt, von denen nach den Maßnahmen acht einen Platzverweis erhielten. Die anderen vier Personen wurden bis auf weiteres auf den Masten und Gestellen belassen. Der Polizeieinsatz in diesem Bereich dauert derzeit noch an.

