Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Täter bei Diebstahl aus Pkw beobachtet

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter schlug am Sonntag, gegen 10.30 Uhr, mit einem Stein die Scheibe eines geparkten Ford Focus an der Nassauer Straße ein. Er entwendete aus dem Fahrzeug ein Smartphone und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Der Mann ist etwa 55 Jahre alt, 1,75 bis 1,8 Meter groß und von schlanker Statur. Der hellhäutige Täter trug eine dunkle Jacke, eine Jeanshose, eine helle Kopfbedeckung und hatte einen Rucksack dabei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell