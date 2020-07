Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Gartenlaube niedergebrannt

Schwerin (ots)

Am heutigen frühen Morgen brannte in der Kleingartenanlage "Wiesengrund" (Wittenburger Tor)eine Gartenlaube und ein in der Nähe befindlicher Schuppen komplett nieder.

Zum Einsatz kam neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr "Schwerin-Mitte".

Nach Beendigung der Löscharbeiten übernahm die Kripo den Brandort. Derzeit kann Brandstiftung als Ursache nicht ausgeschlossen werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

