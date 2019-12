Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbrecher scheitern

Legden (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 14.00 Uhr, und Freitag, 04.50 Uhr, versuchten noch unbekannte Täter vergeblich auf der Fr.-Castelle-Straße die Eingangstür zu einer Bäckereifiliale aufzuhebeln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

