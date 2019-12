Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191208-3: Fahrradfahrer verletzte sich schwer - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der 21- jährige Mann aus Wesseling fuhr mit seinem Fahrrad gegen einen PKW und stürzte. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend, 06.12.2019 gegen 21: 20 Uhr. Eine 53- jährige Frau aus Wesseling befuhr mit ihrem PKW die Jahnstraße in Richtung Kreisverkehr Flach-Fengler-Straße. Kurz vor dem querenden Überweg am Kreisverkehr verlangsamte sie ihre Geschwindigkeit und rollte langsam darauf zu. Der Fahrradfahrer näherte sich dem PKW von links, prallte am Überweg gegen die Seite des PKW und kam zu Fall. Hierdurch zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde durch Rettungskräfte am Unfallort erstversorgt, bevor er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. (PW)

