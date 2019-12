Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Firmengebäude

Vreden (ots)

Zwischen Dienstag, 15.00 Uhr, und Freitag, 07.00 Uhr, schlugen Einbrecher ein Fenster eines Gebäudes am Kirchplatz ein und konnten so in den Vorraum eines Geldinstitutes eindringen. Der oder die Täter entwendeten einen Fernseher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

