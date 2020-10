Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.10.2020

Peine (ots)

Einbruch in Arztpraxis

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 13:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Hildesheimer Straße in Vechelde ein. Über eine gewaltsam geöffnete Zugangstür verschafften sich die Täter Zugang in das Gebäude. Hier entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 23:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Woltwiescher Weg in Lengede ein. Über eine Terrassentür gelangten die Täter in das Wohnhaus. Hier wurden anschließend diverse Räumlichkeiten durchsucht. Die Täter entwendeten mehrere Uhren und flüchteten anschließend unerkannt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

PKW entwendet

Einen BMW X5 entwendeten unbekannte Täter zwischen Samstag 03:00 Uhr, und Sonntag, 08:00 Uhr, von einem Grundstück im Weizenkamp in Peine. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 28.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell