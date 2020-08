Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Bislang unbekannte Täter entwenden Schmuck aus einem Einzelhandelsgeschäft in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 11. August 2020, kam es gegen 17:00 Uhr in einem Einzelhandelsgeschäft in der Burhaver Straße in Budjadingen zu einem Diebstahl von Schmuck durch zwei bislang unbekannte Täter.

Zur Tatzeit begaben sich eine männliche und eine weibliche Person in das Einzelhandelsgeschäft. Unter dem Vorwand eine Puppe sowie ein paar Schuhe kaufen zu wollen, kamen die unbekannten Täter mit einer Mitarbeiterin des Geschäftes ins Gespräch. Die Täter gaben an, lediglich einen 200-Euro Schein zur Begleichung bei sich zu haben. Um das Bargeld zu wechseln habe sich die Angestellte in den rückwärtigen Bereich des Geschäftes begeben. Bei der Rückkehr teilten die Täter mit, die Ware nicht mehr erwerben zu wollen. Die Täter erhielten ihr Bargeld zurück. Anschließend hätten die Täter das Geschäft verlassen. Die Täter fuhren mit einem blauen Pkw mit ausländischem Kennzeichen in Richtung Nordenham.

Im Geschäft wurde festgestellt, dass durch die Täter Schmuck im Wert von 50 Euro entwendet wurde. Personenbeschreibungen zu den Tätern sowie zum genutzten Fahrzeug liegen vor.

