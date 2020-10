Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Sonntag, 04. Oktober 2020

Peine (ots)

Drogenfahrt Am Samstag, den 03.10.20, 21.35 Uhr, wurde ein 19-jähriger aus Peine in Vöhrum, Sundernweg, mit einem VW-Golf überprüft. Er stand unter dem Einfluss von betäubenden Mitteln. Eine Blutprobe wurde veranlasst und die Weiterfahrt zunächst untersagt.

Unfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort a) Am Freitag, den 02.10.20, 14.30 Uhr, streifte in Peine-Telgte in der Hermannstraße ein bisher unbekannter Beteiligte beim Vorbeifahren den am Straßenrand geparkten Mercedes Vito eines 57-jährigen Peiners. An diesem Fahrzeug wurde der Außenspiegel an der Fahrerseite beschädigt (Schadenshöhe: 200,- EUR). Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen berichteten, dass es sich eventuell um einen Kleinbus mit dem Kennzeichen MZ-? gehandelt haben könnte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 05171-9990 in Verbindung zu setzen.

b) Am Samstag, den 03.10.20, 11.15 Uhr, fuhr ein 19-jähriger aus Peine mit seinem BMW 525D in Peine, in der Glockenstraße gegenüber der City-Galerie, rückwärts von einem Parkplatz und beschädigte dabei ein auf dem angrenzenden Gehweg stehendes Haltverbot-Verkehrszeichen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Er konnte aber aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 1300,- EUR. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

