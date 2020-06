Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_ABC_2 - ABC-ZUG-Kreis Unna - überörtliche Hilfe FW Bönen

Werne (ots)

Am späten Mittwochabend wurde der ABC Zug des Kreises Unna, welcher aus freiwilligen Feuerwehr Kräften der Städte Bergkamen, Selm und Werne besteht, ins Gewerbegebiet nach Bönen zur sogenannten Überörtlichen Hilfe alarmiert. Vor Ort sind vermutlich durch einen Handlings Fehler mehrere IBC Behälter mit Chemikalien aus einem Hochregallager gefallen. Da es sich sowohl um ätzende als auch um brennbare Stoffe handelte, wurden zunächst mehrere Löschangriffe vorbereitet, um im Ernstfall ein schnelles Eingreifen zu ermöglichen. Im Anschluss wurde ein Dekontaminationsplatz aufgebaut, da mehrere Trupps unter CSA (Chemikalienschutzanzügen) vorgegangen sind, um in der Halle die Lage zu erkunden. Um zu erfahren, um welche Stoffe es sich in den Behältern handelte, wurden viele Dokumente gesichtet und auch die Schilder an den Behältern abgelesen und gegen geprüft. Da mehrere Behälter beschädigt worden waren, gestaltete es sich schwierig, die genauen Stoffe zu ermitteln

Im weiteren Verlauf wurden die ausgelaufenen Stoffe neutralisiert und durch ein Spezialunternehmen aufgenommen und fachgerecht entsorgt. Somit konnten gegen 03:00 Uhr erste Einsatzkräfte des ABC Zuges in die Nachtruhe entlassen werden. Einsatzende für den ABC Zug Kreis Unna konnte der Kreisleitstelle Unna gegen kurz vor vier Uhr in der Früh gemeldet werden.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte aus Bönen, Kamen, Holzwickede, Fröndenberg, Unna und Hamm, sowie der ABC-Zug des Kreises Unna, der Fernmeldedienst des Kreises Unna und das DRK Bönen.

