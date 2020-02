Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwertransport sorgt erneut für Sperrung des Weserauentunnels

Minden (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Polizei gegen 9.15 Uhr in den Weserauentunnel gerufen. Hier war die tonnenschwere Ladung eines Schwertransporters kurz nach der Tunneleinfahrt mit der Decke in Kontakt geraten und hatte diese geschrammt. Der LKW-Fahrer stoppte nach rund 400 Metern in einer Nothaltebucht. Hier wurde der Verkehr für rund 90 Minuten einspurig vorbeigeführt. Wegen der Bergung des Fahrzeugs musste die Trasse in Fahrtrichtung Minden ab etwa 10.40 Uhr für circa dreißig Minuten vollgesperrt werden. Der Fahrer des LKWs muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.

Erst am 5. Februar war es zu einem ähnlichen Unfall gekommen, als ebenfalls ein Ladeelement eines Schwertransporters die Decke des Tunnels touchierte. Als der Fahrer seinerzeit den Fehler bemerkte und rückwärts versuchte aus dem Tunnel auszufahren, benachrichtigten zahlreiche Autofahrer die Polizeileitstelle.

