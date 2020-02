Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Räuber nach kurzer Flucht festgenommen

Lübbecke (ots)

Ein Tablett-Computer sowie ein Smartphone entwendete am Mittwochabend ein Lübbecker vor einem Schnellrestaurant in der Gehlenbecker Straße. Mithilfe von Zeugenhinweisen endete seine fußläufige Flucht nach rund anderthalb Kilometern. Samt Diebesgut wurde der 18-Jährige von Beamten der Polizeiwache Lübbecke festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Minden zugeführt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er am Donnerstagvormittag entlassen.

Gegen 22 Uhr wurde die Polizeileitstelle von einem Raubdelikt vor dem Schnellrestaurant in Kenntnis gesetzt. Als kurze Zeit später die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schilderte eine 50-jährige Lübbeckerin, dass ihr ein junger Mann ein Tablett-Computer entwendet habe. Beim Versuch, den Diebstahl zu verhindern, habe sie der Täter weggestoßen, sodass das Opfer stürzte und sich verletzte. Während der Sachverhaltsklärung meldete sich ein weiteres Opfer. Die 17-jährige Lübbeckerin, hatte dem flüchtig Bekannten, unmittelbar vorher für einen mutmaßlichen Anruf ihr Smartphone übergeben. Er gab es aber nicht zurück und verschwand. Die Verletzte wurde zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Mithilfe der Beschreibung konnte der Flüchtige im Rahmen der Fahndung von einer Streifenwagenbesatzung gestellt werden. Neben der Beute führte er zudem mögliches Aufbruchswerkzeug sowie eine EC-Karte mit, die einem Diebstahl Ende Januar entstammt.

