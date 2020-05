Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Pfanne mit Öl gerät in Brand

Nordhorn (ots)

Gestern Mittag kam es an der Bielefelder Straße in Nordhorn zu einem Brand in der Küche eines Einfamilienhauses. Verletzt wurde dabei niemand. Die Bewohnerin vergaß beim Verlassen des Hauses den Herd auszuschalten, auf dem sich eine Pfanne mit Öl befand, die in Brand geriet. Aufgrund der Holzbaubweise griff das Feuer ins Obergeschoss über, sodass ein wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren hunderttausend Euro entstand. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen.

