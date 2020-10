Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.10.2020 für Peine.

Salzgitter (ots)

Kind wurde von Pkw erfasst.

Peine, Peiner Straße, 06.10.2020, 17:35 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 26-jährige Fahrer eines Pkw die Peiner Straße in Richtung Kernstadt. In diesem Moment sei plötzlich ein 3-jähriges Kind auf die Fahrbahn gelaufen und wurde hier von dem Pkw des Mannes erfasst. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Das Kind musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus nach Hannover gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Betonpumpenfahrzeug beschädigt Lichtsignalanlage.

Ilsede, Eichstraße, 06.10.2020, 16:25 Uhr.

Der 33-jährige Fahrer eines Betonpumpenfahrzeuges befuhr die Eichstraße in Richtung Ölsburg. Hierbei stieß er mit einer offensichtlich ausgefahrenen Pumpanlage gegen den Auslieger einer Lichtzeichenanlage am dortigen Bahnübergang der Kreuzung Eichstraße/Mühlengrund. Es entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro.

Täter entwendeten einen Pkw.

Peine, Essinghausen, Wölfersdorfer Ring, 06.10.2020, 01:50-07.30 Uhr.

Die Täter entwendeten einen auf einem Grundstück abgestellten schwarzen Pkw BMW X6. Auffällig an dem Pkw waren die Felgen mit einer Sonderlackierung in Titan-grau. Die Polizei kann derzeit keine weiteren Angaben zum Tatgeschehen machen. Der Zeitwert des Fahrzeuges wird mit 25.000 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

Fahrer stand offensichtlich unter Drogeneinfluss.

Lengede, Lise-Meitner-Straße, 05.10.2020, 13:10 Uhr.

Ein 38-jähriger Fahrer eines Pkw steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Drogen einen Pkw genutzt zu haben.

Erste Anhaltspunkte deuteten auf einen Drogenkonsum hin. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest erhärtete diese Anhaltspunkte. Dem Fahrer musste eine Blutprobe entnommen werden, die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Täter brachen in eine Freizeiteinrichtung ein.

Vechelde, Am Windmühlenberg, 05.10.2020, 16:30 Uhr-06.10.2020, 05:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich die Täter nach Aufhebeln einer Terrassentür einen widerrechtlichen Zugang in die Freizeiteinrichtung verschafft hatten. In dem Gebäude verursachten sie einen Schaden. Derzeit ermittelt die Polizei, ob Gegenstände entwendet wurden. Die bisherige Schadenshöhe beträgt ca. 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell