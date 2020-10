Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 08.10.2020

Salzgitter (ots)

Trickdiebe erbeuten Bargeld

Am Mittwoch, um 12:45 Uhr, klingelte eine bislang unbekannte Person bei einem Senior im Meerweg in Salzgitter. Unter einem Vorwand gelangte der Täter in die Wohnung und lenkte den Wohnungseigentümer ab. Zu diesem Zeitpunkt konnte eine weitere Person die Wohnung betreten und durchsuchte das Wohnzimmer. Mit Bargeld konnte dieser Täter unerkannt flüchten. Die unbekannte männliche Person wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, kurze schwarze Haare, Vollbart, trug eine schwarze Lederjacke. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter, Telefon 05341/18970, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, um 21:30 Uhr, ereignete sich auf der L 512 Ecke Konsul-Waßmuß-Straße in Salzgitter ein Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Salzgitter wollte von der L 512, aus Groß Flöthe kommend, nach rechts auf die Konsul-Waßmuß-Straße abbiegen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Salzgitteraner beim Abbiegevorgang ins Schleudern und stieß mit dem auf der Gegenfahrbahn befindlichen VW Golf eines 27-jährigen aus Salzgitter zusammen. Der Golf wurde anschließend gegen einen Straßenbaum geschleudert. Der Golf-Fahrer, sein 32-jähriger Beifahrer sowie der 20-jährige Beifahrer des BMW-Fahrers wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 9.000 Euro.

