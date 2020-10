Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben im Laufe des Dienstags (06.10.2020) in einem Kaufhaus an der Marktstraße gleich zwei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen, denen vorgeworfen wird, hochwertige Kleidungsstücke und Accessoires gestohlen zu haben. Ein 51 Jahre alter Mann betrat gegen 15.00 Uhr das Kaufhaus und nahm aus einer Auslage zwei Gürtel im Wert von rund 600 Euro sowie einen Pullover an sich. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann, wie dieser mit der Ware eine Umkleidekabine aufsuchte, diese jedoch nur mit dem Pullover wieder verließ. Noch vor Verlassen des Kaufhauses sprach der Zeuge den Mann an. Offenbar hatte der 51-Jährige in der Kabine die Sicherungen an den Gürteln mit einer Nagelschere entfernt und in seine mitgeführte Tasche deponiert. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann fest. Noch am selben Nachmittag betrat gegen 17.45 Uhr ein 32 Jahre alter Mann das Kaufhaus, nahm einen Kinderpullover sowie eine Herrenunterhose an sich und steckte die Teile ein. Eine Mitarbeiterin sprach den Tatverdächtigen an und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Im Streifenwagen beleidigte und bedrohte der 32-Jährige die Beamten mehrfach. Während seines Aufenthaltes auf dem Revier widersetzte sich der Mann den polizeilichen Maßnahmen und trat nach einer Beamtin. Diese erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der bereits mehrfach einschlägig aufgefallene deutsche Tatverdächtige wird im Laufe des Mittwochs (07.10.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftrichter vorgeführt werden. Ebenso soll der 51 Jahre alte albanische Tatverdächtige, der offenbar wohnsitzlos ist, im Laufe des Tages vor den Richter treten.

