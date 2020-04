Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb klaut 51 Dosen Thunfisch

Hamm-Heessen (ots)

Ein Diebstahl mit eher ungewöhnlicher Beute ereignete sich am Dienstag, 28. April, in einem Discounter an der Münsterstraße.

Ein 40-jähriger Mann aus Unna befüllte gegen 18.30 Uhr seinen Rucksack mit 51 Dosen Thunfisch und legte ihn in den Einkaufswagen. Kurz vor der Kasse setzte er sich den Rucksack auf und wollte den Markt zügig verlassen.

Eine 45-jährige Mitarbeiterin bemerkte sein Vorhaben und konnte den Thunfischdieb noch vor dem Ausgang stoppen. Die hinzugerufenen Polizisten stellten die Personalien des Mannes fest. Neben dem Hausverbot für sämtliche Filialen des Discounters bekommt der Mann natürlich nun auch eine Strafanzeige.(hei)

