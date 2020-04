Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tresor sichergestellt- Eigentümer gesucht

Hamm (ots)

Am Donnerstag 23. April, gegen 1.20 Uhr, wurde ein verschlossener Tresor mit Zahlenschloss in einem Gebüsch hinter einem Garagenhof an der Behringstraße gefunden. Der Tresor konnte bisher noch keinem Eigentümer zugeordnet werden. Es ist anzunehmen, dass er aus einer Straftat stammt. Die Eigentümer werden gebeten, sich bei der Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 zu melden.(jb)

Hier geht es zu den Bildern: https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/hamm-sichergestellter-tresor

