Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Dienstagmorgen, 28. April, zwischen 3.30 Uhr und 5 Uhr, versucht, in eine Bäckerei einzubrechen. Sie beschädigten dabei die Ladentür sowie das Türschloss und verursachten einen Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. In die Bäckerei an der Sedanstraße gelangten sie aber nicht. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

