Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Celle - Stadt (ots)

Am Sonntag gegen 14:00 Uhr fällt einer Polizeistreife in Celle, An der Hasenbahn, ein Pkw Peugeot auf. Als die Beamten den Pkw kontrollieren, stellen sie fest, dass die 19-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf dem Beifahrersitz befindet sich ihre Mutter, die auch Halterin des Pkw ist. Gegen beide wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

