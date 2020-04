Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pkw aufgebrochen und Navigationsgerät entwendet

Bergen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Ziegeleistraße durch Unbekannte in einen Pkw Renault eingebrochen. Aus dem Pkw wurde anschließend ein Navigationsgerät entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bergen unter 05051/ 47166-0

