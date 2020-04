Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Altkleidercontainer fängt Feuer

Celle (ots)

Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet am frühen Mittwochmorgen gegen 05.00 Uhr ein Altkleidercontainer in der Straße "Klosterhof" in Brand. Die Feuerwehr verhinderte durch ihr schnelles Eingreifen ein Übergreifen des Feuers auf nebenstehende Container.

Die Brandermittler der Polizei prüfen jetzt, ob eine zwischen den Kleidern aufgefundene Batterie als mögliche Energiequelle in Frage kommen könnte.

