Polizei Aachen

POL-AC: Paketbote beklaut - Zeugen greifen ein

Aachen (ots)

Gestern Nachmittag (08.01.2020) gegen 16.20 Uhr entwendete eine männliche Person drei kleine Pakete aus der Tasche eines Postzustellfahrrades, während der Briefträger seiner Arbeit in einem Haus in der Neustraße nachging. Als dieser wieder aus dem Haus kam, machten Zeugen auf den Dieb aufmerksam. Der Briefträger eilte dem Täter in Richtung Klausenerstraße nach und konnte diesen festhalten. Zwischen den beiden Männern kam es zum Gerangel, wodurch beide zu Boden fielen und der Briefträger sich leicht an der Hand verletzte. Ein couragierter Zeuge griff beherzt ein und unterstützte den Briefträger. So konnte die weitere Flucht des Täters verhindert werden. Als sich daraufhin die Situation beruhigt hatte, händigte der 20-jährige Dieb aus Aachen seinen Personalausweis aus. Weitere Zeugen informierten die Polizei, die den Täter in Empfang nahm und ein Strafverfahren einleitete. (fp)

