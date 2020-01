Polizei Aachen

POL-AC: Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Aachen (ots)

Gestern Abend gegen 23.55 Uhr kam es auf dem Adalbertsteinweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Fahrer aus Übach-Palenberg nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt wurde. Der Mann war in Richtung Brand unterwegs, als er in Höhe der Schwimmhalle Ost die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit drei geparkten Fahrzeugen und einem Baum kollidierte. Ein Alkoholtest zeigte später ein Ergebnis von über ein Promille an. Auch ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamine. Dem 29-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Nach Angaben von Zeugen könnten sich noch weitere Personen in dem verunglückten Wagen befunden haben. Sie sollen nach dem Unfall das Fahrzeug und die Unfallstelle verlassen haben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Während der Unfallaufnahme musste der Adalbertsteinweg komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Der stark beschädigte Pkw wurde abgeschleppt.

