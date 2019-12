Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Geschädigte gesucht - weiteres Mädchen im Zug sexuell belästigt

Bahnstrecke Burgstädt/Chemnitz (ots)

Nach einem Zeugenaufruf vom 10.12.2019 (Pressemitteilung) haben Ermittlungen ergeben, dass es am 09.12.2019 auf der Strecke zwischen Wittgensdorf und Chemnitz Hauptbahnhof in der Zeit von 14:40 Uhr bis 14:48 Uhr zu einer weiteren Tathandlung der sexuellen Belästigung in der Citybahn C 13 gekommen ist.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz sucht nun nach einer Geschädigten im Alter von 14 bis 20 Jahren, die ebenfalls in der Citybahn sexuell belästigt worden ist. Sie war an diesem Tag bekleidet mit einem rosafarbenen Kapuzenshirt und einer schwarzen Kapuzenjacke ebenfalls trug sie einen schwarzen Rucksack.

Der Täter trug eine sehr auffällige Jacke in den Farben blau und neongrün.

Das Mädchen und weitere Zeugen werden nun gebeten, sich unter der Telefonnummer der Bundespolizeiinspektion Chemnitz 0371 4615105 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

