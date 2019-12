Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Drei Deutsche mit verbotenen Feuerwerkskörpern festgestellt

Oberwiesenthal (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 18.12.2019 um 16:50 Uhr in der Ortslage Oberwiesenthal ein, mit drei deutschen Staatsangehörigen (18, 17, 16 Jahre) besetztes, Fahrzeug. Bei der Nachschau im Fahrzeug konnten insgesamt 239 erlaubnispflichtige bzw. nicht zugelassene Feuerwerkskörper mit einer Netto-Explosivmasse von insgesamt ca. 2,5 Kilogramm festgestellt werden, die in Tschechien gekauft wurden.

Die Pyrotechnik wurde sichergestellt. Die Erziehungsberechtigten der beiden Minderjährigen wurden informiert. Die drei müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.

Neben einer Strafanzeige erwartet Personen, die verbotene Feuerwerkskörper nach Deutschland einführen, auch eine finanzielle Forderung für den professionellen Transport und die Vernichtung der verbotenen Feuerwerkskörper durch die Bundespolizei.

Vielen ist nicht bewusst, dass Sie sich nicht nur den Gefahren aussetzen, sondern auch noch strafbar machen. Denn der Gesetzgeber hat aufgrund der großen Gefahr, die von nicht geprüften und nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern ausgeht, die Einfuhr, den Besitz, die Weitergabe und das Abbrennen unter Strafe gestellt. Diese Verstöße können mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 Euro oder sogar mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet werden.

Darum: Finger weg von verbotenen Feuerwerkskörpern!!!

