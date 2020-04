Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Hamm- Herringen (ots)

Leicht verletzt wurden eine 58-jährige Toyota-Fahrerin und ein 48-jähriger Ford-Fahrer bei einem Auffahrunfall am Dienstag, 28. April 2020 an der Lange Straße. Gegen 17 Uhr war die Toyota-Fahrerin auf der Lange Straße in Richtung Dortmunder Straße unterwegs. Dabei fuhr ihr der Ford-Fahrer auf und kollidierte anschließend mit einem Container, der am Fahrbahnrand stand. Dem 48-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Es besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Unfallaufnahme war die Lange Straße gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.(jb)

