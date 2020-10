Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Seniorin lässt sich nicht von "falschen Polizeibeamten" überlisten (27.10.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Einen Anruf von falschen Polizeibeamten erhalten hat gestern Abend gegen 21 Uhr eine 84-Jährige in der Lahrer Straße. Der Anrufer meldete sich mit "Oberkommissar Schneider". Er gab an, dass bei der angeblichen Festnahme einer rumänischen Kinderdiebesbande ein Zettel mit Namen und Anschrift der Seniorin aufgetaucht sei. Mit dieser bekannten Betrugsmasche wollte der falsche Oberkommissar das Bargeldvermögen und Angaben zu vorhandenen Schmuck von der Angerufenen erfragen. Hierbei unterstützte ihn ein zweiter Täter, der sich am Telefon als "Hauptkommissar König" ausgab. Das vermeintliche Opfer reagierte jedoch nicht so, wie die Betrüger es erwarteten. Die Frau gab keine Informationen heraus und fragte misstrauisch nach, ob tatsächlich die Polizei an der Strippe ist. Darauf beendeten die Betrüger das Telefonat.

Im Zusammenhang mit dem Betrugsphänomen "Falsche Polizeibeamte" gibt die polizeiliche Kriminalprävention folgende Hinweise: - Die Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertsachen - Die Polizei ruft niemals mit den Telefonnummer 110 an - Misstrauisch sein und im Zweifel selbst die Polizei anrufen!

Weitere Hinweise gibt es unter www.polizei-beratung.de

