Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Markgrafenstraße 10 - dritte Ergänzungsmeldung - Sachbeschädigung und Beleidigung durch Graffiti (22.07.2020)

Konstanz (ots)

Zwar vermochten die zur Nachaufsicht im Bereich des am heutigen Morgen geräumten Gebäudes am heutigen Freitagmittag gegen 12.00 Uhr eine dort begangene Sachbeschädigung und Beleidigung durch Aufsprühen eines gegen die Polizei gerichteten Schriftzuges mit der Buchstabenfolge "ACAB" an einer Holzverschalung nicht zu verhindern, gleichwohl wurden die beiden Tatverdächtigen im Alter von 19 und 20 Jahren bei der Begehung der Straftat durch die Einsatzkräfte der Polizei beobachtet und auf frischer Tat festgenommen. Die beiden aus dem Landkreis Ravensburg stammenden Heranwachsenden wurden erkennungsdienstlich behandelt. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.

