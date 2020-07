Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin (21.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 26-jährige Fahrradfahrerin, die am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr die Bergstraße aus Richtung der Kirche Maria Königin in Fahrtrichtung Stadtmitte befuhr und an der Kreuzung Bergstraße / Karlstraße die durch die Regel "rechts vor links" geregelte Vorfahrt der 23-jährigen Lenkerin eines Fords missachtete, weshalb es zum Zusammenstoß und anschließend zum Sturz der Fahrradfahrerin auf die Fahrbahn kam. Die verletzte Fahrradfahrerin wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

