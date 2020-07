Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Brand eines Wohngebäudes in der Innenstadt (22.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Ein im Dachgeschoß eines Wohnhauses in der Wilhelmstraße ausgebrochener Brand erforderte in der Nacht zum heutigen Mittwoch, gegen 01.45 Uhr den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Tuttlingen. Der Brand entstand aus bislang ungeklärter Ursache. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf das Dachgeschoß des angebauten Nachbargebäudes über. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Dies war auch dem entschlossenen Eingreifen eines Nachbarn zu verdanken, der sich Zutritt ins Gebäude verschaffte und die dort schlafenden Bewohner über die Gefahrensituation informierte. Das Dachgeschoß des betroffenen Wohngebäudes brannte bis zum Ablöschen des Feuers aus. Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Mehrere im Bereich des Brandobjektes geparkte Pkw erlitten durch herabstürzende Dachziegel Beschädigungen. Der an den beiden Wohngebäuden entstandene Sachschaden wurde noch nicht beziffert, dürfte sich aber bereits im sechsstelligen Bereich befinden.

