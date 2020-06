Polizei Paderborn

POL-PB: Autoeinbrechern festgenommen

Borchen (ots)

(mh) Die Polizei Paderborn hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen mutmaßlichen Autoeinbrecher in Borchen festgenommen. Zeugen hatten beobachtet, wie sich ein in schwarz gekleideter Mann gegen 01.55 Uhr in der Straße Zur dicken Linde an einem VW Tiguan zu schaffen machte und die Polizei gerufen. Die Beamten konnten in der Nähe des Tatorts einen 49-jährigen polnischen Kurierfahrer stellen, als dieser flüchten wollte. Er trug einen geringen Münzbetrag und Pfefferspray bei sich. Letztgenanntes könnte aus einem weiteren Autoeinbruch stammen, der in der Nacht wahrscheinlich ebenfalls auf das Konto des Mannes geht. Dabei soll es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben, der am Höhenweg abgestellt worden war. Die Polizei konnte bislang noch keinen Geschädigten ermitteln und bittet diesen daher, sich über die Telefonnummer 05251-3060 zu melden. Ein Lieferwagen, mit dem der Tatverdächtige in das Wohngebiet gefahren war, wurde sichergestellt. Der 49-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

