POL-PB: Zeugen nach Motorrollerbrand gesucht

(mh) Der Brand eines Motorrollers unmittelbar an der Fassade des Residenzbads in Paderborn-Schloß Neuhaus hat am Sonntagnachmittag einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Eine Zeugin hatte das brennende Fahrzeug gegen 15.13 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Residenzbad verhindern. Teile der Hausfassade neben dem Roller wurden jedoch erheblich beschädigt. Da kurz vor Ausbruch des Brandes zwei Jugendliche in der Nähe des Rollers gesehen worden sind, bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise über die Telefonnummer 05251-3060. Beide Jugendliche sollen zwischen 14 und 16 Jahre alt sein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro.

