Polizei Paderborn

POL-PB: Heranwachsender prallt mit seinem Pkw alkoholisiert gegen einen Straßenbaum

Büren (ots)

Am späten Freitagabend gegen 22:15 Uhr setzte die BMW Notfallzentrale die Leitstelle der Polizei Paderborn über einen Verkehrsunfall in Kenntnis, welcher sich auf dem Hirschweg in Bad Wünnenberg zwischen der Bundesstraße 480 und dem Kermelsgrund ereignet hat. Bei dem unfallbeteilgten BMW hätten die Airbags ausgelöst und der Fahrer sei vermutlich unverletzt.

An der Unfallörtlichkeit angekommen trafen die Beamten auf den männlichen 19-jährigen Fahrzeugführer, welcher an den Armen und Beinen leichte Schürfwunden hatte. Nach Deutung der Unfallspuren wurde festgestellt, dass der noch in der Probezeit befindliche junge Mann den Hirschweg vom Kermelsgrund in Richtung Bundesstraße 480 befuhr. Ausgangs einer Linkskurve kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr die Bankette. Dadurch geriet er ins Schleudern und prallte nach ca. 40 Metern mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Straßenbaum.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem jungen Mann verlief positiv. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Am BMW, welcher von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Straßenbaum wurde durch den Zusammenprall ebenfalls leicht beschädigt.

