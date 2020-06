Polizei Paderborn

POL-PB: Auto kollidiert mit Traktor

Bad Wünnenberg (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der L636 (Haarener Straße) bei Bad Wünnenberg-Fürstenberg ist am Freitagvormittag ein Peugeot 306 mit einem Traktor zusammengestoßen. Der 42-jährige Fahrer des Autos wurde leichtverletzt. Er war gegen 11.30 Uhr auf der Haarener Straße in Richtung Haaren unterwegs. Im Kreuzungsbereich zu einem Feldweg wollte er den Traktor eines 20-jährigen überholen, der allerdings nach links abbog. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der Peugeot im Frontbereich stark beschädigt wurde. Der Fahrer musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Bad Wünnenberg kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Die Bergungsmaßnahmen dauerten rund eine Stunde.

