Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Salzkotten-Verne (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall mit einem Motorrad, hat sich ein 17-Jähriger am Donnerstagabend in Salzkotten-Verne schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche war gegen 20.50 Uhr mit einem Leichtkraftrad der Marke Honda auf der Straße Am Schlinge unterwegs. An einem Wendehammer verlor er die Kontrolle, fuhr über einen Gehweg, prallte dort gegen einen Poller und stürzte. Ein Zeuge brachte den Schwerverletzten noch vor Eintreffen der Polizei in ein Krankenhaus. Dort stellten die Beamten fest, dass der junge Mann alkoholisiert war. Blutproben wurde entnommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 8.000 Euro.

