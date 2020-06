Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Unfälle mit Radfahrern

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Am Donnerstag kam es im Kreisgebiet Paderborn zu mehreren Unfällen mit Beteiligung von Radfahrenden. Zwei zogen sich dabei leichte und eine Person schwere Verletzungen zu.

Eine 77-jährige E-Bike-Fahrerin war morgens um 09.10 Uhr gemeinsam mit weiteren Radfahrern auf dem Talleweg in Paderborn-Marienloh unterwegs. Als eine 78-Jährige aus der Gruppe einem geparkten Auto ausweichen wollte, kamen sie und die 77-Jährige zu Fall. Letztgenannte musste per Rettungswagen schwerverletzt in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden. Die 78-Jährige blieb unverletzt.

Am Nachmittag verletzte sich eine 69-jährige Pedelecfahrerin im Kreuzungsbereich der Husener Straße mit dem Dr.-Everken-Weg in Paderborn. Sie war gegen 14.50 Uhr stadteinwärts unterwegs. Als sie den Dr.-Everken-Weg überqueren wollte, bog ein 32-jähriger BMW-Fahrer von der Husener Straße aus ein. Die Frau kollidierte mit dem Auto und kam zu Fall. Sie wurde leichtverletzt in einem Paderborner Krankenhaus versorgt.

Ebenso leichtverletzt wurde ein 42-jähriger Radfahrer in Salzkotten. Er befuhr gegen 15.25 Uhr die Klingelstraße in Richtung Wewelsburger Straße. Unmittelbar vor ihm fuhr ein 19-jähriger Mitsubishifahrer von einem Grundstück aus auf die Straße auf. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte.

