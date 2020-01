Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200121 - 0068 Frankfurt - Kalbach-Riedberg: Fahrzeug gestohlen

Frankfurt (ots)

(dr) Im Zeitraum zwischen dem 17. Januar 2020, 20:00 Uhr und dem 20. Januar 2020, 07:30 Uhr, erbeuteten bislang unbekannte Täter einen Audi A6 samt im Fahrzeug abgelegter Wertsachen im Wert von mehreren tausend Euro.

Das Auto war im genannten Tatzeitraum auf der Altenhöferallee auf einem Parkplatz in Höhe des Riedberg-Gymnasiums abgestellt. Nach Angaben der Geschädigten sollen sich im Kofferraum außerdem noch ein Brautkleid (Jasmin Erbas) und eine Kamera (Sony Alpha 7III) befunden haben. Im Handschuhfach seien eine Brieftasche (Gucci) und die Zulassungsbescheinigung Teil 1 gewesen. Wie der / die Täter in den verschlossenen Audi mit dem amtlichen Kennzeichen KS-EF 1105 gelangten, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 14. Polizeirevier und der Rufnummer 069 / 755 - 11400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

