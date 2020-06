Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrerin durch Sturz verletzt

Altenbeken (ots)

Freitag, 26.06.2020, 16:50 Uhr Altenbeken,Hüttenstraße

Zur o.a. Zeit befuhr eine 47-jährige Frau aus Neuenbeken mit ihrem Pedelec die Hüttenstraße in Altenbeken in Fahrrichtung Adenauerstraße. In Höhe der Dr.-Pentrup-Straße versuchte sie von der Fahrbahn nach rechts auf den Gehweg zu wechseln. Beim Überfahren der dortigen Bordsteinkante verlor sie das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Ein eingesetzter Rettungswagen verbrachte sie zunächst in ein Krankenhaus nach Paderborn. Von dort konnte sie aber auf Grund ihrer nur leichten Verletzung unmittelbar wieder entlassen werden. Die Frau trug zur Unfallzeit einen Fahradhelm. Das Pedelec wurde bei dem Unfall nicht beschädigt.

